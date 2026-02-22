Melconian afirma que la reforma laboral no resuelve la crisis

Carlos Melconian sostuvo que la reforma laboral aprobada es un paso adelante pero insuficiente para resolver la estanflación. Señaló que el crecimiento depende de la inversión y no de leyes, y advirtió que la economía permanece paralizada por la falta de importaciones.

El economista cuestionó el superávit comercial al considerarlo engañoso y alertó sobre una dolarización subterránea persistente. También criticó la fragilidad del equipo de gobierno y la ausencia de un programa integral que fomente desarrollo productivo, al remarcar que el éxito llegará solo con reactivación genuina de la economía real.