Otro violento posteo de Bullirch

Patricia Bullrich utilizó las redes sociales para amenazar al kirchnerismo. “Están acostumbrados a mentir. Traten de hablar de la realidad y no de la ficción que se crean”, disparó la senadora de La Libertad Avanza.

"Estoy un poco cansada de las lecciones de moral del kirchnerismo. Miren que tuvieron tiempo para hacer las cosas bien, pero aun así dejaron un desastre. No jodan más. La Argentina tiene que crecer y ustedes dejar de querer voltear gobiernos", escribió la exministra de Seguridad en su cuenta de X, donde compartió un breve fragmento de sus palabras en la Cámara Alta.