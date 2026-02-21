Interna del PJ bonaerense: once distritos siguen en competencia

El proceso interno del PJ bonaerense avanzó con una depuración significativa de listas municipales y un recorte de distritos en disputa. De las 32 jurisdicciones que inicialmente registraban más de una nómina, el número se redujo tras resoluciones de la Junta Electoral. Sin embargo, la competencia no fue desactivada por completo y se mantiene en once municipios distribuidos en distintas secciones electorales.

En la Primera sección, las internas quedaron planteadas en Tres de Febrero, Morón y San Miguel. Allí competirán Alejandro Collia frente a Juan Debandi; Claudio Roman contra Paula Majdanski; y Juan José Castro ante Santiago Fidanza. En la Segunda sección, la contienda se concentrará en San Antonio de Areco y Zárate, con los cruces entre Martín Lobos y Ramiro Ramallo, y entre Ana Almirón y Leandro Matilla.

La Cuarta sección presenta disputa en Lincoln, donde se medirán Jorge Fernández y Nicolás Rosas. En la Quinta sección persisten focos en Balcarce, General Pueyrredon y Lobería. En esos distritos competirán Jorge Guzmán y Sergio Aranaga; Daniel Di Bartolo y Adriana Donzelli; y José Orbaiceta frente a Natalia Beraza. La Sexta sección suma a Coronel Suárez y Tornquist, con enfrentamientos entre María Santarossa y Damián Meier, y entre Alberto Musso y Juan Gisler.

En paralelo, la Junta Electoral resolvió postergar la validación en varios municipios, lo que mantiene abierto el escenario. La medida alcanza a San Andrés de Giles, San Pedro, San Nicolás, Magdalena, Junín y La Costa.