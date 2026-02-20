Diputados aprobó la reforma laboral de Javier Milei y el proyecto vuelve al Senado

En una sesión atravesada por fuertes cruces y tensiones con la oposición, la Cámara de Diputados aprobó en general la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei por 135 votos a favor, 115 en contra y 0 abstenciones. Con las modificaciones incorporadas en la Cámara Baja, la iniciativa deberá regresar al Senado para su sanción definitiva.



El oficialismo logró así la media sanción de la denominada “modernización laboral”, uno de los ejes centrales de la agenda económica del Gobierno. Sin embargo, durante el tratamiento en particular se introdujeron cambios al texto original, entre ellos la eliminación del artículo 44, lo que obliga a que el proyecto vuelva a ser tratado por la Cámara alta.



La votación se dio tras varias horas de debate, con acusaciones cruzadas entre los distintos bloques. Desde el oficialismo defendieron la reforma como una herramienta para incentivar el empleo formal, reducir la litigiosidad y actualizar normas que consideran “obsoletas”. En tanto, legisladores opositores advirtieron que las modificaciones podrían implicar una pérdida de derechos laborales y un debilitamiento de la protección a los trabajadores.



Entre los puntos más discutidos estuvieron los cambios en los esquemas de indemnización, los nuevos formatos de contratación y las disposiciones vinculadas a conflictos colectivos y aportes sindicales. Las negociaciones de último momento fueron clave para alcanzar los 135 votos necesarios.



Con el texto modificado —y tras la eliminación del artículo 44— el proyecto volverá ahora al Senado, que deberá aceptar los cambios introducidos por Diputados o insistir con su redacción original. De esa definición dependerá que la reforma laboral quede finalmente convertida en ley.