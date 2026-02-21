Denuncian que FATE continúa cerrada pese a la conciliación obligatoria

Los trabajadores despedidos de FATE denunciaron este viernes que la planta de Virreyes, en San Fernando, permanecía cerrada pese a la conciliación obligatoria dictada por los gobiernos nacional y bonaerense. Según el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino, la medida exigía restituir la situación previa al conflicto, incluida la reapertura del establecimiento.

Desde el ingreso a la fábrica, el secretario general del gremio, Alejandro Crespo, señaló que ningún empleado pudo ingresar. Indicó que los operarios se presentaron a trabajar sin ausentismo, pero encontraron la puerta con candado. El dirigente reclamó la puesta en marcha de la producción y una propuesta de continuidad laboral para las familias afectadas, al tiempo que rechazó alternativas de reubicación fuera del distrito.

Los representantes sindicales advirtieron que mantendrán asambleas y presencia en el lugar mientras se extienda la conciliación, y solicitaron la intervención de las autoridades laborales para verificar el cumplimiento efectivo de la resolución.