Piden expulsar a Carignano

El bloque de La Libertad Avanza presentó un proyecto para expulsar de Diputados a Florencia Carignano, de Unión por la Patria. La iniciativa surge tras el episodio que protagonizó la santafesina en la última sesión donde, en medio de reclamos de su bloque, desenchufó los micrófonos de los taquígrafos.

Los diputados libertarios la acusaron de “actos de sabotaje ilegales y contrarios al espíritu democrático”. Según argumentaron, la actitud de Carignano se encuadra en los términos del artículo 66 de la Constitución, que habilita sanciones ante desorden de conducta en el ejercicio de las funciones legislativas.