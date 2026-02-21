Mejoró el superávit comercial en el inicio del año

La balanza comercial argentina inició este 2026 con un superávit en alza, impulsado por un mejor dinamismo de las exportaciones. Según el Indec, el superávit comercial fue 1.987 millones de dólares en el primer mes del año. Este número no es solo doce veces mayor al registrado en 2025 (162 millones en enero del año pasado), sino que marcó el mayor saldo nominal para enero en todo el siglo XXI. De esta manera, Argentina acumula 26 meses consecutivos con superávit comercial.

Las exportaciones totalizaron 7.057 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 19,3% respecto a enero del 2025. El desempeño estuvo traccionado principalmente por un aumento del 18,5% en las cantidades exportadas, mientras que los precios subieron 0,7%. En términos desestacionalizados, las ventas externas avanzaron 11,4% en relación a diciembre.

Entre los grandes rubros de exportación, se destacaron los productos primarios (2.057 millones de dólares, 35,4% superior a lo registrado un año atrás), de la mano del trigo, y las manufacturas de origen industrial (1.939 millones, 37%), mientras que las manufacturas de origen agropecuario sumaron 2.281 millones (10,1%). En contraste, los combustibles y energía retrocedieron 14,1%.

Del lado de las importaciones, se registraron compras al exterior por 5.070 millones de dólares, lo que implicó una caída del 11,9% frente a enero de 2025, la primera baja interanual en 13 meses. La contracción respondió a una disminución del 12,1% en las cantidades, y se registró una suba de 0,2% en los precios. En la medición desestacionalizada, las importaciones retrocedieron 6,1% mensual, es decir, el cuarto mes consecutivo a la baja. Esta tendencia en descenso es el resultado de la recesión económica, que impacta tanto en una caída de la producción como de consumo.