El fallo contra los aranceles de Trump golpea el acuerdo con Milei

Una de las noticias que sacudió a la política de Estados Unidos la semana pasada fue el fallo de la Corte Suprema que declarar ilegales los aranceles generales impuestos por Trump. Esta decisión reconfiguró el alcance del acuerdo firmado recientemente por el gobierno de Javier Milei con Washington.

El fallo llega apenas 15 días después de que se anunciara el entendimiento bilateral, mediante el cual Argentina obtenía la eliminación del arancel recíproco del 10% para 1.675 posiciones arancelarias. Ese compromiso implicaba llevar esas alícuotas a 0%, lo que funcionaba como un resguardo frente a competidores. Sin embargo, la Corte declaró ilegal precisamente ese arancel recíproco, lo que deja en cuestión el principal beneficio de acceso a mercado.

Ante este escenario, el Estado argentino evalúa presionar por ventajas adicionales en sectores que ya tenían aranceles consolidados antes de la suba discrecional. Uno de los focos es el acero y el aluminio, que quedaron fuera de las rebajas contempladas en el acuerdo y hoy tributan un 50%, al estar comprendidos dentro de la Sección 232 vinculada a seguridad nacional. En estos rubros, la administración estadounidense sí tiene margen para reducir o revisar los gravámenes, lo que abre una ventana de negociación.

El especialista Esteban Actis cuestionó el “timing político” del anuncio argentino y consideró que el fallo era previsible desde enero. También relativizó el impacto inmediato del entendimiento, ya que muchas de las posiciones negociadas corresponden a bienes que Argentina aún no exporta en volúmenes significativos.