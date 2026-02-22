Diputados bonaerenses abren el año entre proyectos y disputa por comisiones

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires tendrá este martes su primera actividad en el recinto. Aunque podrían reaparecer proyectos vinculados a la ludopatía y expedientes demorados a fines de 2025, el eje estará puesto en la conformación de las comisiones parlamentarias. El titular del cuerpo, Alejandro Dichiara, confirmó que la sesión se enfocará en recibir las propuestas de cada bloque para iniciar el funcionamiento formal.

En el esquema preliminar, el peronismo conservaría las tres comisiones centrales. Presupuesto e Impuestos seguiría bajo la conducción de Juan Pablo de Jesús y Legislación General quedaría en manos de Rubén Eslaiman. La principal incógnita se concentra en Asuntos Constitucionales y Justicia, vacante tras la salida de Susana González por la limitación de mandatos. El oficialismo deberá resolver ese casillero en un contexto de equilibrios internos.

También se revisará el mapa de las llamadas comisiones ministeriales, varias con cambios tras las salidas de Fernanda Díaz, Claudio Rossi y Fabián Perechodnik. Si bien se prevé continuidad en varios liderazgos, la nueva correlación de fuerzas —con 31 bancas para el tándem La Libertad Avanza–PRO— anticipa una negociación más exigente. En paralelo, el radicalismo y otros bloques minoritarios enfrentan un escenario de menor gravitación en la definición de dictámenes y temarios.