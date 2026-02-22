Alertan que el endeudamiento de los hogares amenaza con enfriar el consumo

Un análisis de la gerencia de estudios financieros del Banco Provincia encendió señales de alerta sobre la dinámica del endeudamiento familiar. El trabajo, centrado en el comportamiento de pago de los hogares, indica que el crédito, que en 2024 y 2025 funcionó como un ingreso complementario y ayudó a amortiguar la caída del consumo, podría generar ahora un efecto contractivo.

Según el relevamiento, unas 20,5 millones de personas tomaron deuda en los últimos dos años. El nivel de mora promedio del sistema se ubica en 13%, pero trepa al 24,6% cuando se consideran compromisos con billeteras virtuales y otras entidades no financieras. La brecha sugiere mayores dificultades de repago en segmentos menos regulados.

El estudio también identifica una relación directa entre ingresos y atraso. En los créditos menores a un millón de pesos, uno de cada cinco presenta irregularidades, mientras que en los superiores a 10 millones la proporción se reduce a uno de cada diez. El patrón confirma que los sectores de menores recursos concentran el mayor estrés financiero.

Como conclusión, el informe advierte que cualquier mejora futura del poder adquisitivo no se traduciría de forma inmediata en mayor demanda, sino en la cancelación de pasivos acumulados. De cara a 2026, la sostenibilidad del crédito dependerá de la recuperación del salario real y de la trayectoria de las tasas, en un contexto de mayor carga financiera y márgenes más estrechos.