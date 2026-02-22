La Provincia refuerza el acompañamiento a clubes de barrio

El gobierno bonaerense continúa desplegando las Jornadas Solidarias “Braian Toledo”, una iniciativa orientada a la recuperación de clubes de barrio y playones deportivos. La política, coordinada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad que conduce Andrés Larroque a través de la Subsecretaría de Deportes, apunta a fortalecer ámbitos con función social en distintos municipios.

Una de las intervenciones recientes se realizó en General Paz, en el club Atlético Ranchos, con la participación del director provincial de Deporte Social, Marcos Cianni, junto al intendente Juan Manuel Álvarez y la titular del OPISU, Romina Barrios. En paralelo, durante febrero se concretaron acciones similares en Morón, Merlo, Tres de Febrero, San Isidro y Almirante Brown.

Los operativos contemplan trabajos de pintura, limpieza, desmalezamiento y mejoras de infraestructura, con el objetivo de optimizar las condiciones de uso para actividades deportivas y recreativas. Desde su implementación en 2021, el programa acumula más de 80 jornadas y prevé continuidad a lo largo de 2026, en coordinación con procesos de integración socio urbana.