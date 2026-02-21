Cerró la aseguradora Galeno

Se encendieron las alarmas en el sector de las ART: se oficializó el cierre de la aseguradora de riesgos laborales Galeno.

De los 800 empleados, serían 470 los que pasarían a disponibilidad, ya que desde el inicio de la crisis la empresa viene trabajando en distintas soluciones para mitigar el impacto en la gente.

En los últimos meses de 2025, la empresa inició un proceso de liquidación que terminó por consumarse con la publicación, este jueves, en el Boletín Oficial de la revocatoria de su autorización para operar por parte de la Superintendencia de Seguros de la Nación.