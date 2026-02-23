Alerta por la desvalorización del trabajo de repartidor

Según un informe de la Fundación Encuentro, el deterioro del ingreso real obliga a los trabajadores de reparto a incrementar la cantidad de entregas diarias para sostener un nivel mínimo de ingresos. El ingreso por pedido pierde valor frente al aumento de precios. El resultado es una mayor carga horaria y desgaste físico para alcanzar el mismo nivel de subsistencia.

En este camino, la Fundación publicó el coeficiente Alcance de Pedido Promedio (APP) del final de 2025, que evidenció una tendencia ascendente en la cantidad de pedidos requeridos para alcanzar distintos niveles de ingresos. En el caso de la Canasta Básica Total para un hogar de cuatro personas, se pasó de 421 pedidos en octubre a 436 en noviembre y a 454 en diciembre. Esto representa un incremento de 33 pedidos en el trimestre, equivalente a una suba del 7,8%.

La Canasta Básica Total individual aumentó de 130 pedidos en octubre a 140 en diciembre, lo que implica 10 pedidos adicionales en tres meses. Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria individual pasó de 58 a 63 pedidos, con una suba de 5 pedidos (8,6%).

En cuanto a los costos de crianza, cubrir la canasta de un niño promedio demandó 162 pedidos en octubre y 170 en diciembre, mientras que en el caso de un bebé el requerimiento subió de 146 a 152 pedidos.

En tanto, el alquiler promedio se elevó de 232 a 244 pedidos.