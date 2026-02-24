LLA entrega la Vicepresidencia del Senado a peronistas aliados

La Libertad Avanza cedió la Vicepresidencia del Senado a la jujeña Carolina Moises, cercana al gobernador Gustavo Sáenz, dejando sin representación al bloque kirchnerista en la conducción de la Cámara Alta. La decisión, anunciada por Patricia Bullrich, incluyó la continuidad de Bartolomé Abdala y la radical Carolina Losada en otras vicepresidencias.

Ante este nuevo escenario, el jefe justicialista José Mayans denunció un atropello, mientras Bullrich defendió el acuerdo para consolidar una mayoría de 47 senadores.