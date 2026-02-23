Argüello acusó de “traición” a gobernadores

El cosecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Octavio Argüello, responsabilizó a los gobernadores peronistas que ayudaron a dar quórum en la última sesión en Diputados para que se aprueba la reforma laboral. En este sentido, los acusó de traición.

“Gobernadores y legisladores que entraron por el voto peronista acompañaron esta ley. Eso es lo que más duele”, expresó, en declaraciones a Radio Splendid. Si bien evitó afirmar la existencia de acuerdos ilícitos, deslizó: “Yo no voy a decir algo que no pueda comprobar, pero cada uno va a tener que explicar por qué lo hizo”.

En cuanto a la respuesta ante la reforma, a su juicio, el clima social comenzó a modificarse tras la discusión del artículo 44, referido a licencias por enfermedad. “La gente empezó a leer la reforma y se dio cuenta de que le están quitando derechos”, señaló Argüello.