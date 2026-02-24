La Inocencia Fiscal muestra resultados inmediatos en la Justicia

Con tan solo 13 días hábiles de vigencia, la flamante Ley de Inocencia Fiscal ya surtió efecto en el fuero penal económico. Según publicó La Nación al consultar con fuentes judiciales, hubo un cierre masivo de expedientes por evasión de dinero.

Es que la norma, aprobada por el Congreso en diciembre, incrementó en al menos un 3.000% los montos mínimos a partir de los cuales se configuran los delitos tributarios. De esta manera, la mayoría de las causas activas que tramitan en el fuero quedaron fuera del ámbito penal.

Con la nueva normativa, la evasión simple pasó de $1.500.000 a $100.000.000 y la agravada, de $15.000.000 a $1.000.000.000, lo que representa en ambos casos un aumento del 6567%.

En consecuencia, este grupo de causas comenzó a morir mediante dos vías principales: los abogados defensores presentan un escrito pidiendo quedar al amparo de la nueva ley; o los propios jueces, basados en el principio constitucional de la ley penal más benigna, actúan de oficio y cierran los expedientes. En tanto, los fiscales, con el mismo criterio, no apelan la decisión de los magistrados.

La ley comenzó a regir el 2 de enero, pero su impacto en los tribunales empezó a sentirse recién en febrero, con el regreso de la actividad tras la feria judicial. Se trata de una iniciativa impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, abre la puerta a que los dólares no declarados de la economía, como el de los ahorristas o el proveniente de acciones ilícitas, ingresen en el circuito formal.