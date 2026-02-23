Adorni cuestionó la postura de la CGT

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a apuntar contra la Confederación General del Trabajo al considerar que su rechazo a la reforma laboral propuesta por el Gobierno “parece surrealista” y refleja una postura “de espaldas a la gente”.

En declaraciones radiales, Adorni sostuvo que la ciudadanía validó con el voto el rumbo económico y político de los últimos meses y que, pese a ello, la central sindical impulsó un paro general que calificó como un fracaso. En ese marco, remarcó que los dirigentes gremiales viven alejados de la realidad cotidiana y que su estilo de conducción ya no representa a los trabajadores.

Según el funcionario, la legislación laboral vigente quedó desactualizada porque gran parte de los empleos que existían cuando se sancionaron las normas ya no están presentes en el mercado. Señaló que las leyes tienen entre 50 y 70 años y que resulta imprescindible discutir un nuevo esquema que acompañe los cambios productivos y tecnológicos. En ese sentido, planteó que el desafío es modernizar el marco regulatorio para generar empleo formal y mejorar la competitividad, sin perder de vista la necesidad de proteger derechos básicos.

La discusión sobre la reforma laboral se convierte así en uno de los ejes centrales del debate político y económico de los próximos meses, con la CGT en una posición de resistencia que el Gobierno considera desconectada de la realidad social.