Sindicatos preparan otro paro con movilización al Congreso

El Gobierno buscará esta semana cerrar el recorrido legislativo de la reforma laboral, que regresó al Senado tras la eliminación de cambios en el régimen de licencias durante el debate en Diputados. Ante la inminente discusión, sindicatos ya organizan nuevas medidas de fuerza.

El paro general convocado por la CGT la semana pasada mostró la capacidad de movilización del movimiento obrero, aunque la central no se trasladó al Congreso. En cambio, las dos CTA, integradas en el Frente de Sindicatos Unidos, realizaron una protesta que terminó con represión policial y un despliegue de fuerzas considerado excesivo frente a la cantidad de manifestantes.

Como bien informó diario Hoy en ediciones anteriores, el Fresu anunció un paro de 36 horas que coincidirá con el tratamiento en el Senado, previsto para el cierre de las sesiones extraordinarias. Sus dirigentes sostienen que el Congreso actúa como una escribanía y que la lucha sindical busca enfrentar un modelo económico que califican de saqueo y dependencia.

Hugo Godoy, referente del espacio, afirmó que el objetivo es sostener la conciencia de los trabajadores y alentar a la sociedad a no resignarse. El Gobierno, por su parte, espera que la aprobación definitiva de la ley se convierta en un triunfo político antes de la apertura de las sesiones ordinarias, en un escenario de creciente tensión entre oficialismo y gremios. La confrontación promete intensificarse y marcar la agenda pública, con un Senado que se prepara para un debate cargado de presión social y política.