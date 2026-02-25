Cervecería Quilmes reduce personal y limita producción en Zárate

Cervecería y Maltería Quilmes anunció un fuerte recorte en su planta de Zárate, que pasará de 260 empleados a apenas 80 mediante un programa de retiros voluntarios. La decisión implica también la reducción de tres turnos de producción a solo uno, en un contexto de caída del consumo y apertura de importaciones que golpea a la industria cervecera.

La medida fue acordada con la comisión interna, que reconoció una baja del 45% en las ventas respecto de 2025 y advirtió sobre problemas financieros que ponían en riesgo la continuidad de la planta. “La idea es mantener el envasado con una dotación más acotada”, explicó Horacio Romero, referente gremial, al señalar que la alternativa era el cierre total.

El inicio de 2026 estuvo marcado por una crisis industrial que obligó a la compañía a tomar decisiones drásticas. Según un informe del Centro de Investigación en Negocios y Exportación, elaborado con datos del Indec, las importaciones de cerveza crecieron 293% en el primer trimestre de 2025, generando un escenario adverso para la producción local.

La planta de Zárate había sido presentada en 2020 como un símbolo de modernización y expansión, pero la retracción del mercado interno y la competencia externa la dejaron en una situación crítica.

El ajuste de personal busca sostener la operación con un esquema mínimo, mientras se evalúan alternativas para recuperar competitividad. La reducción marca un retroceso en la estrategia de crecimiento de la firma y refleja las tensiones de un sector que enfrenta desafíos estructurales.