El Gobierno lanza web para reportar tasas municipales

El Gobierno nacional presentó una página web que habilita a los ciudadanos a reportar las tasas que aplican los municipios en todo el país. El acceso es directo y no requiere registro previo, mientras que el sistema ofrece un mapa interactivo por provincias.

La iniciativa, anunciada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, permite denunciar tributos considerados excesivos y brinda información sobre cada caso. El Ejecutivo plantea que la medida fortalece el control ciudadano y abre un debate sobre la distribución de recursos locales, con la expectativa de sumar participación social en el seguimiento de las cuentas públicas.