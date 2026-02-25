Aumentan los peajes de rutas y autopistas en todo el país

El Gobierno nacional oficializó un incremento de hasta 19% en los peajes de la red nacional administrada por Corredores Viales S.A., empresa estatal que atraviesa un proceso de privatización. La medida quedó plasmada en la Resolución 248/2026, publicada en el Boletín Oficial.

El ajuste eleva el valor mínimo para autos a $1.300 y elimina la diferencia entre pago manual y automático, lo que implica que los usuarios de TelePASE ya no contarán con descuentos. La decisión se aplicará desde el jueves 26 de febrero en los diez tramos concesionados, que incluyen autopistas estratégicas como la Ricchieri y rutas nacionales de alto tránsito.

En la Ricchieri, las tarifas para motocicletas se ubican en $650 y en hora pico ascienden a $750. Los vehículos livianos de hasta dos ejes pagan $1.300, con un máximo de $1.500 en horarios de mayor demanda. Para unidades de mayor porte, los valores oscilan entre $2.600 y $7.500 según cantidad de ejes y altura.

En las rutas nacionales, los autos de hasta dos ejes abonan $1.500, mientras que los camiones de gran porte superan los $9.000. El esquema busca actualizar los ingresos de la concesionaria, aunque la falta de beneficios para el sistema automático marca un cambio relevante en la política tarifaria.

El impacto se proyecta tanto en usuarios frecuentes como en transportistas, que deberán reorganizar costos en un escenario de mayor presión económica. La medida se inscribe en un contexto de revisión integral de contratos y abre un debate sobre el futuro modelo de gestión vial en el país.