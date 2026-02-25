El Banco Central sostiene su racha compradora de divisas

El Banco Central prolongó su secuencia de compras de dólares y consolidó un nivel de reservas que no se veía desde 2019. La autoridad monetaria sumó una nueva jornada positiva y ya acumula más de 2500 millones en lo que va del año, cifra que representa el 25 por ciento de la meta anual fijada para 2026.

La estrategia incluye operaciones en el mercado oficial y acuerdos con empresas y provincias, lo que permitió elevar las reservas brutas a 46.662 millones. El desempeño refuerza la confianza del mercado y responde a exigencias de organismos internacionales que reclamaban señales de estabilidad.