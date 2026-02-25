Provincia autorizó nuevos aumentos en las tarifas de la luz

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires oficializó este martes la actualización de las tarifas eléctricas mediante la Resolución N° 102, publicada en el Boletín Oficial. La medida establece un incremento de entre el 12 y el 17% en las facturas de los usuarios, en línea con los nuevos precios mayoristas de la energía y el esquema de subsidios dispuesto por el Gobierno nacional.

El recálculo alcanza a las distribuidoras EDELAP, EDEA, EDEN y EDES. La resolución provincial incorpora los valores aprobados por la Secretaría de Energía de la Nación a través de la Resolución N° 22/2026, que fijó precios estacionales de la energía y potencia mayorista, además de cargos adicionales vinculados al transporte y al Fondo Nacional de la Energía Eléctrica.

Traslado de precios y nuevo esquema de subsidios

La norma también adecúa los cuadros tarifarios al Decreto Nacional N° 943/2025, que creó el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Este sistema reemplaza la segmentación por niveles de ingresos establecida en 2022 y unifica a los beneficiarios en una sola categoría de usuarios residenciales con asistencia. Ante la falta de implementación plena del padrón del ReSEF, se habilitó a las distribuidoras a recuperar diferencias generadas en enero de 2026 mediante el Cargo Transición Tarifaria (CTT).

En paralelo, se dispuso una actualización transitoria del Valor Agregado de Distribución (VAD) y de los cargos asociados al Sobrecosto por Generación Local (SGL), en el marco de la etapa de transición tarifaria vigente.

Desde cuándo rige el aumento

La resolución establece distintos momentos de aplicación. Los valores vinculados a los precios mayoristas nacionales rigen para consumos a partir del 1° de febrero de 2026, mientras que la actualización del VAD y cargos asociados se aplicará desde el 1° de marzo. El impacto estimado en la factura final será de entre 12% y 17%, según se trate de usuarios residenciales sin subsidio o con subsidio.

A modo de ejemplo, se indicó que un usuario residencial sin subsidios con consumo medio pasará de pagar $46.100 mensuales a $52.000 (con impuestos), mientras que un usuario con subsidios pasará de $28.500 a $33.300 mensuales. Los incrementos se verán reflejados en los consumos de febrero y marzo y en las facturas que llegarán entre marzo y abril.