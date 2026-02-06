El Gobierno firmó un acuerdo de comercio con Estados Unidos

El Gobierno confirmó la firma de un acuerdo de comercio e inversión con Estados Unidos en Washington. El anuncio fue encabezado por el canciller Pablo Quirno junto al representante de Comercio norteamericano, Jamieson Greer, en un encuentro que se mantuvo bajo hermetismo. La rúbrica fue presentada como un avance en la relación entre las administraciones de Javier Milei y Donald Trump, aunque persisten dudas sobre sus beneficios concretos para la Argentina.

Según el comunicado oficial, el entendimiento apunta a facilitar el acceso a mercados, reducir barreras y armonizar regulaciones. Argentina habilitará condiciones preferenciales para exportaciones de medicamentos, maquinaria, productos agrícolas y tecnología, mientras que Estados Unidos eliminará aranceles sobre ciertos recursos naturales y mejorará el ingreso de carne vacuna. Especialistas advierten que el esquema podría profundizar asimetrías y condicionar decisiones estratégicas.

Viajes presidenciales y gestos políticos

El anuncio coincidió con la preparación de un nuevo viaje de Milei a Estados Unidos, el decimotercero desde el inicio de su mandato. El Presidente participará de una gala en la residencia de Trump en Palm Beach, donde se espera que destaque el acuerdo y busque una reunión bilateral. La reiteración de viajes y gestos hacia Washington refuerza la idea de una política exterior concentrada en un solo eje.

En paralelo, la Cancillería informó otro entendimiento vinculado a minerales críticos, firmado en una reunión ministerial con autoridades estadounidenses. El documento promueve el desarrollo de cadenas de valor en litio y cobre, sectores clave para la transición energética. Si bien el Gobierno destaca el crecimiento exportador, crecen las alertas sobre el riesgo de consolidar un modelo extractivo con escaso valor agregado local.

El envío al Congreso y las dudas internas

La Casa Rosada confirmó que el acuerdo será enviado al Congreso. En ese marco, Milei sostuvo que se trata de una oportunidad histórica, mientras sectores opositores advierten sobre posibles concesiones que afecten la capacidad regulatoria y la soberanía económica. El acuerdo se presenta como un triunfo diplomático, aunque su costo real para el país aún es incierto.