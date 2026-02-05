Fuerte cruce entre Adorni y Alberto Fernández

La red social X fue escenario de un duro (y cómico) cruce entre Manuel Adorni y Alberto Fernández. Hubo cuestionamientos por Techint, la pandemia, el coimagate y la causa por violencia de género que pesa sobre el expresidente.

Todo inició con un reposteo del jefe de Gabinete sobre un fragmento de la entrevista del exmandatario en Radio con vos, con signos de preguntas. En el recorte, Fernández defiende a Techint frente a la decisión del Gobierno nacional de abrir la economía.

“Comprendo el esfuerzo de Pavorni por pegar pelo donde no crece. Lo que me asombra es su esfuerzo por recortar lo que digo y acomodarlo a su relato”, le respondió el exjefe de Estado. Al mismo tiempo, agregó: “Lo que dije, y reitero, es que yo no defiendo a Rocca. Defiendo la industria nacional y el trabajo argentino”.

“En un país donde el ministro de economía compra su ropa en el extranjero, donde cierran 30 empresas por día, donde el desempleo y la inflación crecen y por eso decidieron ocultar la realidad. Veo que en ese Gobierno todos enloquecen cuando ven el 3%”, remató.

Sin quedarse de brazos de cruzados, Adorni citó la publicación y le contestó: “En su caso, utilizar el verbo `pegar´ tal vez no haya sido la mejor elección. De igual forma aprovecho para contarle que el pelo no se `pega´, sino que se implanta. También le comento que mi primera intervención capilar la tuve que posponer porque usted decidió encerrar a los argentinos de forma indefinida allá por el año 2020”.

“Su gobierno será recordado como el peor de la historia, por lo que tal vez no sea muy atinado seguir acotando bobadas en X. Que Dios se apiade de su alma”, cerró su mensaje.

Fiel a su estilo, Fernández retrucó. Lo volvió a llamar “pavorni” y compartió una publicación del exvocero de marzo del 2020 donde pide cumplir la cuarentena.