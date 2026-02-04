Nueva renuncia en el Ejecutivo nacional

Tras conocerse el DNU por el cual el Gobierno nacional trasladó el sable corvo de San Martín del Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos, renunció la directora del Museo, María Inés Rodríguez Aguilar.

Rodríguez Aguilar confirmó su decisión en declaraciones al diario Clarín, donde sostuvo que el traslado responde a “una interpretación muy original” del proceso de donación del sable. “Este conflicto no es nuevo en la Nación, ya pasó en 1844 cuando San Martín se lo dona a Rosas, luego cuando interviene Sarmiento. Forma parte de los sectarismos extremos de la sociedad”, afirmó.

La ahora exdirectora había asumido al frente del museo, ubicado en el Parque Lezama, en agosto de 2025, tras desempeñarse como directora nacional de Museos. Reemplazó a Gabriel Di Megio, quien dejó el cargo en medio de reclamos por la falta de presupuesto.

De esta manera, Rodríguez Aguilar se suma a la larga lista de funcionarios que le renuncian a la administración de Milei.