El Gobierno no cambiará la medición de la inflación

La renuncia del presidente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), Marco Lavagna, sacudió la jornada del lunes. Había asumido en diciembre del 2023 con el gobierno de Alberto Fernández, y conservado su puesto durante la gestión de Javier Milei, con la idea de mostrar la independencia del poder político.

Quien asumirá en su reemplazo será Pedro Lines, quien se desempeñaba como director técnico del Indec hasta el momento.

Las mediciones

Su decisión se da a pocos días que el organismo publique la inflación de enero con el cambio de metodología para su medición. Se trata de una modificación planteada hace un año y medio, pero, en medio de las críticas por su demora y acusado de presiones por parte del Gobierno nacional, no había sido implementada aún.

La nueva metodología toma como referencia la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, que reemplazará a la utilizada hasta ahora, correspondiente a 2004-2005. De esta manera, de adecua mejor a los consumos actuales, ya que hace dos décadas, por ejemplo, no había Internet y se consumían menos servicios.

En su momento, el titular del Indec había explicado que enero del 2026 era el momento justo para empalmar mejor las estadísticas al ser con el inicio de año, además de no ser un año electoral.

La marcha atrás del Gobierno

Tras la renuncia de Lavagna, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que seguirá la misma medición de la inflación. Es una polémica marcha atrás: la próxima semana el Indec iba a publicar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con la nueva metodología, que se especulaba que daría una inflación más alta.

“Marco (Lavagna) tenía como fecha implementarlo ahora, pero con el Presidente siempre tuvimos la decisión que se haga cuando el proceso de desinflación se haya consolidado”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda en una entrevista a Radio Rivadavia.

Para Caputo, publicar ahora la nueva medición “no es necesario” y sólo va generar especulaciones. “No queremos dar lugar a especulaciones de que la inflación baja porque cambió el índice. Van a decir que bajó por el cambio de índice, por lo cual, no hay necesidad de cambiarlo ahora”.