Comienzan las sesiones extraordinarias en el Congreso

Tras el receso legislativo, el Congreso inicia este lunes las sesiones extraordinarias con una agenda cargada y negociaciones contrarreloj. El oficialismo llega con la prioridad puesta en la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, aunque el respaldo necesario para aprobarla sin cambios aún no está garantizado. La conducción nacional intensifica gestiones con bloques aliados y sectores dialoguistas para evitar que el proyecto quede trabado en la Cámara alta.

Según la administración libertaria, la iniciativa busca dinamizar el empleo formal y reducir la litigiosidad en el ámbito laboral. Sin embargo, la correlación de fuerzas en el Senado es incierta y en Casa Rosada no descartan introducir modificaciones al texto original para destrabar resistencias y asegurar su aprobación. En paralelo, se multiplican las reuniones con gobernadores para sumar apoyos y condicionar el debate parlamentario.

El temario de las sesiones extraordinarias también incluye la reforma del régimen penal juvenil, que reabre un debate de alto impacto político y social. Además, figura la ratificación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que el Ejecutivo busca reactivar en el Congreso. Otro punto relevante es el proyecto para modificar la Ley de Glaciares, que redefine criterios de protección y otorga a las provincias la facultad de delimitar las zonas alcanzadas.

El escenario legislativo se presenta atravesado por tensiones políticas y números ajustados, lo que anticipa un período de fuerte pulseada entre oficialismo y oposición.