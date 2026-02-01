Nuevo paro de trenes por reclamo salarial

La Fraternidad, el sindicato que nuclea a los maquinistas, anunció un paro total de trenes para el jueves 5 de febrero. La medida de fuerza se decidió luego de no alcanzar un acuerdo salarial con las empresas del sector.

En el sindicato manifiestan que uno de los elementos de conflicto con las compañías tiene que ver con números poco claros en algunos ítems como viáticos y bonificaciones, elementos que no impactarían en el salario básico.

En tanto, la Fraternidad tiene previsto participar de una reunión paritaria el mismo lunes donde podría surgir una oferta superadora que desactive la medida de fuerza.

El conflicto entre La Fraternidad y las empresas del sector se produce en el marco de la discusión por el proyecto de Reforma Laboral. El titular del gremio, Omar Maturano, es uno de los dirigentes sindicales más duros frente a los cambios que propone el gobierno de Milei. Su postura expresada es de una marcha de la CGT el día que se trate en el Congreso y paro por 48 horas.