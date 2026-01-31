Nuevo récord de deuda externa de las empresas

La deuda externa de las empresas tocó un nuevo récord con la gestión de Javier Milei: alcanzó los 116.000 millones de dólares durante el tercer trimestre del 2025, en medio de la turbulencia cambiaria y el contexto electoral. Así surge del informe sobre Deuda Externa Privada que publicó el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En concreto, al 30 de septiembre pasado la deuda de las empresas argentinas totalizó 116.847 millones de dólares. Esto implica un aumento trimestral de 7.300 millones. Se trata de la cifra más alta desde al menos el último trimestre de 2017, y la cuarta suba trimestral seguida durante el gobierno libertario.

La deuda por importaciones fue la más importante en términos de stock, con un total de 39.000 millones de dólares. Se trata de un síntoma de la falta de acumulación de reservas en el BCRA.

Sin embargo, prácticamente todo el aumento de la deuda externa privada, respecto al trimestre previo, se explica por la suba de la deuda por exportación de bienes. Esto pasa cuando un comprador desde el exterior le adelanta los pagos a la empresa argentina, pero esta todavía no exportó lo comprometido.

Por otro lado, el segundo tipo de deuda que más aumentó fue la de “préstamos financieros”, que tuvo un stock total de 29.581 millones de dólares y un incremento de 2.401 millones respecto al trimestre previo.