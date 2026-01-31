Apoyo judicial al DNU que empodera a la SIDE

La Justicia rechazó un planteo para declarar inconstitucional el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025. Se trata de un decreto publicado en Año Nuevo que reforma la Ley de Inteligencia y habilita a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) a detener personas sin orden judicial.

Quien tomó esta resolución judicial fue el juez federal de Paraná, Daniel Alonso. Fue en respuesta a la presentación de un habeas corpus preventivo por parte de los abogados Rubén Alberto Pagliotto, Raymundo Arturo Kisser y Armando Rafael Aquino Britos, vinculados a la UCR.

Según los letrados, el DNU “vulnera el derecho a la libertad de locomoción, así como los principios de inocencia y culpabilidad pues permite a una agencia estatal, que no es de seguridad sino de inteligencia, detener a las personas y por ello se promueve la tutela ‘preventiva’, que tiene por finalidad hacer cesar una amenaza cierta de privación ilegal de la libertad”.

Para el juez Alonso, no corresponde el haber corpus preventivo porque “no se infiere ni siquiera de manera indiciaria la existencia de limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria, ni un atentado a la libertad decidido y en próxima vía de ejecución, ni vulneración de garantía constitucional alguna”.

“Tampoco surge acreditada, para la viabilidad del hábeas corpus preventivo, la existencia de una cierta, concreta e inminente -no conjetural o presuntiva ni hipotética- amenaza a la libertad”, agregó el magistrado.