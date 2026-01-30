Acuerdo salarial y alivio para los usuarios: no habrá paro de colectivos

La amenaza de un nuevo paro de colectivos quedó sin efecto luego de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresariales del transporte de pasajeros alcanzaran un acuerdo salarial este viernes, en el marco de una audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo.

El entendimiento fue posible tras la intervención del Ministerio de Economía, que garantizó la incorporación total de los fondos necesarios para que las empresas puedan afrontar los incrementos acordados. El acuerdo será homologado en los próximos días, lo que permitirá su plena vigencia.

Según lo pactado, los choferes recibirán un aumento del 1,4% correspondiente a enero, y subas del 1,3% para febrero y marzo. De esta manera, el salario básico alcanzará en abril los $1.545.278,25. En concreto, en enero será de $1.389.180; en febrero, $1.407.239,34; y en marzo, $1.425.533,45.

Con este acuerdo, se garantiza la continuidad del servicio y se desactiva una medida de fuerza que podía haber afectado a millones de usuarios en todo el país.