Nación giró fondos a los bomberos

En medio de los incendios en la Patagonia y los cuestionamientos por el recorte presupuestario y el poco interés demostrado, el Gobierno nacional otorgó 120 mil millones de pesos en subsidios a bomberos voluntarios.

El Ministerio de Seguridad Nacional determinó que cada una de las 1.062 asociaciones de primer grado habilitadas en el país recibirá la suma de 95 millones de pesos. Estos fondos se destinarán a la compra de equipamiento, materiales de protección y el mantenimiento de las unidades operativas.

También recibirán asistencia económica entidades de segundo y tercer grado.