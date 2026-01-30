Melella: “Estados Unidos quiere presencia en el Atlántico Sur”

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, denunció irregularidades en la intervención del puerto de Ushuaia dispuesta por el gobierno de Javier Milei, advirtiendo que la decisión no se comunicó de manera formal. El mandatario provincial vinculó la medida con la llegada a la capital fueguina de un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, lo que a su entender refleja el interés de ese país en tener presencia en el Atlántico Sur.

Melella sostuvo que la discusión estratégica del futuro está en los recursos naturales de la Antártida y del Atlántico Sur, y remarcó que Tierra del Fuego ocupa un lugar clave en esa disputa geopolítica. En ese sentido, cuestionó lo que definió como un alineamiento entreguista del Gobierno nacional con Washington, y alertó que la intervención del puerto podría ser un paso hacia una mayor injerencia extranjera en la región.

El gobernador relató que la comunicación sobre la medida llegó de manera insólita: el responsable de la Agencia Nacional de Puertos recibió un mensaje en el que se le informaba que la decisión ya estaba tomada y que el instrumento oficial sería enviado por WhatsApp. “Así nos enteramos de una decisión que afecta directamente a la provincia”, señaló Melella, quien consideró que el procedimiento refleja improvisación y falta de respeto institucional.

El mandatario vinculó además la intervención con la visita de un avión estadounidense que, según indicó, trasladaba senadores de los principales bloques de ese país. Para Melella, la coincidencia entre la llegada de la aeronave y la medida sobre el puerto no es casual y refuerza la sospecha de que EE. UU. busca consolidar su presencia en el Atlántico Sur.

La advertencia del gobernador se suma a las tensiones políticas generadas por la decisión del Ejecutivo nacional y abre un debate sobre el rol de los puertos fueguinos en la estrategia de defensa y soberanía argentina.