Continúa el boom del cierre de fábricas y empresas

Año nuevo pero continúan los cierres de fábricas, las suspensiones y los despidos. A los casos informados por diario Hoy durante la semana pasada en la industria textil, fábricas de neumáticos y comercio, ahora se sumó un importante frigorífico.

Se trata del Frigorífico General Pico, una de las firmas históricas de la industria de la carne en la Argentina y vinculada desde sus orígenes a la creación de la marca Paty. La empresa, controlada por la familia Lowenstein, suspendió a cerca de 450 trabajadores y redujo casi a cero la actividad en sus plantas de General Pico y Trenel, en la provincia de La Pampa.

Si bien no se trata de un cierre definitivo y que existen gestiones en curso para preservar el activo industrial, la decisión encendió alarmas en la región por el impacto social y productivo.

Hasta hace apenas dos años, el frigorífico operaba con niveles de faena cercanos a las 600 cabezas diarias y proyectaba escalar a 800, un volumen que lo ubicaba entre las plantas relevantes del interior del país. Hoy en día, la actividad se limita a una guardia mínima de mantenimiento y se retiraron incluso los equipos destinados a la faena kosher.

Cabe destacar que la empresa arrastra una deuda bancaria que supera los 22.700 millones de pesos. A ese pasivo se agregan más de mil cheques rechazados por casi 11.700 millones de pesos y pagarés emitidos en el Mercado Argentino de Valores por otros 1.770 millones. En conjunto, el rojo supera los 34.000 millones de pesos.