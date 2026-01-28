Cúneo Libarona: “Estoy agotado”

En medio de la discusión por la baja en la edad de imputabilidad, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, habló de su futuro en el Gabinete y sostuvo que va a “cumplir su ciclo” de la forma “más responsable”, aunque admitió que está “agotado”.

“Voy a cumplir mi ciclo de la forma más responsable hasta el último día. Estoy agotado, pero trabajando y voy a hacer el mayor esfuerzo hasta que Javier (Milei) lo decida y el tiempo que sea necesario para tratar de tener la mejor justicia”, explicó en diálogo con Radio Rivadavia.

Cabe destacar que antes de las elecciones generales del 26 de octubre trascendió extraoficialmente que había renunciado. Sin embargo, luego de la victoria de La Libertad Avanza, esa noticia nunca se oficializó.

Sobre su vida después de la gestión pública, mencionó que planea retomar su vida privada: “No sé si volveré a la abogacía, pero sí voy a volver a mis afectos”.