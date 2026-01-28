La recaudación fue la peor en 7 años

Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la recaudación real por habitante de 2025 fue la menor de los últimos siete años. A su vez, al tener en cuenta la recaudación tributaria nacional de 2025, en moneda constante, se tiene un descenso de 2,5 billones de pesos en comparación con el año anterior.

“Esta diferencia se originó en la baja de recaudación de cinco de los once diferentes tipos de recursos tributarios, que no lograron ser compensados por la suba de los seis restantes”, señaló el Iaraf.

En tanto, entre 2023 y 2025 la recaudación total ajustada por inflación disminuyó 12 billones de pesos, con un ahorro promedio de impuestos por habitante de aproximadamente 22.000 pesos por mes en términos reales. El Gobierno lo promueve como una baja en la presión fiscal total, que se redujo del 22,4% del PIB en 2023 al 21,4% en 2025. No obstante, no se alivianó de manera homogénea.

Un estudio previo del Iaraf dio cuenta de que el 92% de la baja en presión tributaria no fue absorbida por el Estado nacional, sino por las provincias y CABA, que resignaron ingresos por coparticipación y otros impuestos. De los tributos con decrecimiento, el que más dinero significó fue impuesto PAIS con 10,5 billones de pesos, seguido por derechos de exportación con 1,5 billones debido a la eliminación temporal y bajas permanentes de carga tributaria del tributo.