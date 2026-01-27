El Gobierno oficializó la suba de jubilaciones y pensiones

El Gobierno anunció la actualización de haberes previsionales que regirá desde febrero con un incremento de 2,85 por ciento. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 21 de Anses, responde a la inflación de diciembre informada por el Indec.

El haber mínimo alcanzará los $359.254,35, mientras que la PBU se fijó en $164.342,47 y la PUAM en $287.403,48. También se definió el mecanismo de ajuste de salarios históricos para quienes se jubilen desde febrero, en línea con el esquema de movilidad que toma como referencia la variación de precios y busca preservar el poder adquisitivo.