Nación limita la quita de aranceles para vehículos eléctricos

El Gobierno nacional restringió el beneficio de arancel cero para la importación de unidades eléctricas, dejando fuera a vehículos de menor porte como motos, triciclos y cuatriciclos.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 44/2026 publicado en el Boletín Oficial. Asimismo, se estableció que, si no se completa el cupo anual de 50.000 unidades con arancel cero, la diferencia podrá trasladarse al período siguiente. Con esta decisión, categorías como ciclomotores, motocicletas, triciclos y cuatriciclos quedan excluidas del régimen especial.