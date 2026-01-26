Libertarios bonaerenses impulsan debate para una reforma constitucional que reduzca el gasto estatal

Un sector político de la provincia de Buenos Aires comenzó a impulsar la idea de una reforma constitucional con el argumento de reducir el gasto público y redefinir el funcionamiento del Estado provincial. Aunque aún no existe un proyecto formal ni un cronograma establecido, la iniciativa parte de la crítica a un esquema institucional que consideran costoso e ineficiente para la gestión.

Entre las propuestas en discusión aparece la eliminación del sistema legislativo bicameral y su reemplazo por una Legislatura unicameral, con el objetivo de achicar estructuras, reducir costos y agilizar los procesos parlamentarios. También se plantea una revisión más amplia del texto constitucional para reforzar derechos como el de la propiedad privada y establecer criterios explícitos sobre legítima defensa.

La agenda incluye, además, la eliminación de organismos de seguridad local considerados redundantes y la centralización de funciones en estructuras provinciales, así como la incorporación de límites constitucionales al endeudamiento para imponer mayor disciplina fiscal.

Los impulsores sostienen que la reforma apunta a redefinir el rol del Estado y su vínculo con la ciudadanía. Sin embargo, el avance de la iniciativa enfrenta un camino institucional complejo, que requiere amplias mayorías legislativas y eventuales instancias de participación ciudadana, lo que anticipa un nuevo foco de tensión en la política bonaerense.