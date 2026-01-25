Escándalo en empresa nuclear estatal por presuntas irregularidades en contrataciones

El directorio de Nucleoeléctrica Argentina S.A. decidió esta semana apartar de sus cargos a dos altos funcionarios tras la presentación de una denuncia interna que advierte sobre presuntas irregularidades en procesos de contratación y licitaciones de servicios, en particular la limpieza de las centrales nucleares que administra la empresa. La medida fue adoptada como parte de una investigación que busca establecer si existieron sobreprecios significativos en procedimientos de contratación.

Los gerentes desplazados —el gerente general y el gerente de Coordinación Administrativa— habían sido designados al inicio de esta gestión, pero sus firmas fueron suspendidas mientras se profundiza el análisis del caso. El Comité de Integridad de la firma, un órgano interno encargado de velar por el cumplimiento de normas y procedimientos, elevó el informe que motivó la revisión del contrato.

Uno de los puntos más cuestionados es un proceso de licitación para la limpieza de las tres centrales nucleares —Atucha I, Atucha II y Embalse— cuyos costos habrían excedido ampliamente las estimaciones iniciales. Según fuentes sindicales y documentos internos, la contratación proyectada inicialmente en valores cercanos a 600 mil dólares terminó con un monto muy superior, lo que despertó sospechas de direccionamiento y falta de transparencia en la dirección del proceso.

El conflicto interno se intensificó después de que representantes gremiales denunciaron que la licitación dejó fuera a oferentes que cumplían con los requisitos técnicos, favoreciendo a empresas cuyos presupuestos estaban por encima de los parámetros recomendados por organismos de control. Estas observaciones llevaron al directorio a ordenar la suspensión de los dos gerentes y a abrir un sumario administrativo para aclarar los hechos.

La situación generó cuestionamientos sobre la gestión interna de la empresa estatal, dada su importancia estratégica en la matriz energética nacional. El proceso de revisión busca recuperar la credibilidad en los mecanismos de contratación y asegurar que se ajusten a criterios técnicos y económicos adecuados, mientras la investigación continúa para determinar la responsabilidad de los involucrados y posibles implicancias legales.