Los abusos en el Senado salpican a La Plata

Denuncias de presuntos abusos sexuales en el Senado bonaerense sacuden a la Legislatura en las últimas semanas. Mientras la Justicia avanza en el caso (ya hay dos detenidos), senadores propusieron crear una Comisión Especial de Seguimiento Institucional para efectuar un análisis institucional y administrativo.

En paralelo, el concejal de La Plata por el PRO, Nicolás Morzone, presentó un proyecto de ordenanza para crear una Comisión Especial Investigadora y de Enlace en el seno del deliberativo local. Según el escrito, el objetivo es seguir y acompañar institucionalmente las investigaciones judiciales sobre el escándalo en la Cámara Alta bonaerense.

También prevé articular acciones de enlace y colaboración entre el Municipio, el Poder Judicial y otros organismos competentes, así como promover la protección y asistencia integral de las víctimas, y elaborar informes y recomendaciones “no vinculantes”.

Como si fuera poco, Morzone presentó también pedidos de informes intendente Julio Alak y a la vicegobernadora Verónica Magario. De acuerdo con el edil, la medida busca que ambos funcionarios expliquen qué medidas tomaron y qué información manejan sobre el caso.

En los fundamentos, el proyecto sostiene que el caso tiene “extrema gravedad institucional” y remarca que, por tratarse de hechos denunciados en un edificio público ubicado en pleno centro de La Plata, la situación impacta de forma directa en la ciudad.