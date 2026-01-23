Judiciales aceptaron la propuesta salarial

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB), que nuclea a los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires, decidieron aceptar en disconformidad la propuesta salarial del Gobierno provincial. La misma fue un 4,5% de aumento en los sueldos de enero.

Desde la AJB señalaron que, si bien la oferta resulta “sustancialmente superadora” de la anterior, continúa siendo insuficiente para recomponer la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. En ese sentido, remarcaron que la aceptación en disconformidad responde a la cercanía del cierre de la liquidación salarial y a la “delicada situación económica” que atraviesan miles de afiliados.

Además, el sindicato reclamó que la reapertura de la negociación paritaria se concrete en tiempo y forma durante la primera quincena de febrero. El objetivo es avanzar en una agenda más amplia de demandas estructurales del ámbito judicial.