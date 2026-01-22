Costa advirtió que el ajuste impacta en turismo y consumo

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, afirmó que el ajuste impulsado por el presidente Javier Milei “se siente en la caída del turismo, el consumo, la producción y el trabajo”.

Costa sostuvo que empresarios y trabajadores confirman el retroceso de la actividad turística y ejemplificó con datos de Chascomús, donde el turismo cayó un 20,7% en los primeros tres fines de semana de enero respecto de la temporada 2023, afectando empleo y producción.

El ministro remarcó que mientras la gestión nacional “le da la espalda al turismo”, la Provincia busca mitigar el impacto con políticas de apoyo. También subrayó que representantes de distintos sectores productivos advierten sobre la pérdida de ingresos y la falta de medidas de contención, lo que agrava la crisis en comercios y servicios vinculados a la temporada.

En ese sentido, el funcionario bonaerense destacó que el gobernador Axel Kicillof utiliza herramientas concretas para sostener el consumo y defender el trabajo en todo el territorio bonaerense, en contraste con las medidas del Gobierno nacional que, según Costa, profundizan la crisis en sectores clave de la economía real.