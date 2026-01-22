Trabajadores del Astillero Río Santiago marcharon en La Plata

Los trabajadores del Astillero Río Santiago realizaron este miércoles una movilización hacia la sede de la Gobernación bonaerense en La Plata para reclamar una recomposición salarial que supere el acuerdo paritario vigente. La protesta comenzó en horas de la mañana y se instaló frente al edificio provincial con el objetivo de visibilizar la pérdida de poder adquisitivo.

La decisión de marchar fue tomada en una asamblea realizada en Ensenada, donde los obreros rechazaron el aumento del 4,5 por ciento firmado por la Provincia con la mayoría de los gremios estatales. La movilización contó con el respaldo de distintos dirigentes de sectores políticos y sociales. Entre ellos, estuvo la exdiputada del Frente de Izquierda, Laura Cano, quien acompañó la protesta y cuestionó al gobernador Axel Kicillof por lo que calificó como “paritarias insuficientes”.

La dirigente exigió una respuesta inmediata y planteó la necesidad de avanzar con un paro y un plan de lucha como forma de presión. Por su parte, desde el sector sindical insistieron en que el acuerdo salarial no logra recomponer lo perdido y advirtieron que el conflicto refleja un malestar extendido entre los empleados estatales bonaerenses.

Con este marco, referentes de ATE Ensenada mantuvieron una reunión con funcionarios provinciales, aunque no hubo definiciones sobre una posible revisión de la paritaria. La discusión se retomará el 9 de febrero en la mesa técnica salarial y los trabajadores confirmaron que volverán a movilizar ese día, a la espera de una audiencia con el gobernador que aún no fue confirmada.