Fuerte conflicto en el sector de neumático

Como varios rubros industriales, el sector de neumático arrancó el año con un escenario de alta complejidad laboral. Esto se da en medio de cierres de fábricas ante la apertura indiscriminada de importaciones y el bajo consumo local.

La situación se arrastra del 2025, año que cerró sin acuerdo salarial para los trabajadores del sector pese a las más de 40 audiencias de negociación y las múltiples medidas de fuerza.

En este marco, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) activó un plan de lucha que incluye un paro de actividades esta semana en la planta de la empresa nacional FATE en la localidad bonaerense de San Fernando. El gremio decidió la protesta debido a que la compañía no presentó una propuesta salarial, ni otorgó aumentos en más de 12 meses.

La medida sindical se apoya en un diagnóstico más amplio: mientras dos de las principales empresas del sector, Bridgestone y Pirelli, realizaron ofertas que fueron rechazadas por insuficientes, FATE directamente evitó ofrecer aumento alguno.

Durante las audiencias en la Secretaría de Trabajo, FATE alertó que atraviesa una situación económica y productiva “muy delicada” debido al aumento de los costos de producción, la caída de la demanda de neumáticos y el crecimiento de las importaciones chinas.

A este conflicto de alcance nacional, se sumó el cierre de la pyme IBF en Córdoba, que afectó a 14 trabajadores.