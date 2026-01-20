Santilli consiguió el apoyo de Sáenz

El ministro del Interior, Diego Santilli, viajó a la provincia de Salta donde se entrevistó con el gobernador local, Gustavo Sáenz. El objetivo del exhombre del PRO fue conseguir el apoyo de los legisladores que le responden al mandatario provincial para aprobar la reforma laboral en febrero.

Fuentes de la cartera que conduce Santilli señalaron que el encuentro con Sáenz fue “muy positivo” y señalaron que el jefe salteño “se mostró a favor de acompañar la ley de modernización laboral”.

“No hay que tenerle miedo al cambio ni a avanzar. Son leyes viejas que hay que ir cambiando”, posteó Sáenz en X tras la reunión.

Las fuentes destacaron que, tras la reunión de este lunes, “ya son cuatro los gobernadores que se manifestaron dispuestos a acompañar el tratamiento de la ley, lo que representa un respaldo político relevante para avanzar con la iniciativa”. Así hicieron referencia a los gobernadores Marcelo Orrego, de San Juan; Leandro Zdero, de Chaco, y Alfredo Cornejo, de Mendoza.