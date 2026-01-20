Milei oficializó el llamado a extraordinarias en febrero

A través del Decreto 24/2026 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional formalizó la convocatoria a los legisladores al periodo de sesiones extraordinarias. Las mismas se extenderán del lunes 2 de febrero hasta el martes 27 de ese mes. Se trata del segundo período de sesiones extraordinarias, luego del que se extendió desde el 10 hasta el 30 de diciembre pasado.

Para esta convocatoria, la administración de Javier Milei solo incorporó cuatro proyectos. La principal es la Ley de Modernización Laboral (popularmente conocida como reforma laboral). Es la iniciativa a la que el oficialismo le apunta todos los cañones para aprobar. Incluso, para facilitar las negociaciones, se excluyó del temario la reforma del Código Penal. La misma es una promesa que arrastra La Libertad Avanza (LLA) desde el año pasado, aunque aún no se conoce la letra del proyecto.

Además, el Gobierno incluyó en extraordinarias el tratamiento de las modificaciones a la Ley de Glaciares, que busca la posibilidad de habilitar proyectos mineros en zonas cercanas a los glaciares, que hoy están protegidas por la ley vigente.

También se enviará al Congreso en febrero la aprobación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Por último, el Poder Ejecutivo envió el proyecto para ratificar formalmente al exdiputado Fernando Iglesias como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Argentina ante la Unión Europea, luego de su designación la semana pasada, en paralelo a su rol como embajador en Bélgica.