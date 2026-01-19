La reforma del Código Penal pasa a marzo

Uno de los proyectos por los que el Ejecutivo nacional convocó a sesiones extraordinarias al Congreso es la reforma del Código Penal. Si bien se esperara tratarlo en febrero, se pasó para marzo, en el marco del periodo ordinario. La razón es que el gobierno de Javier Milei claudicó la iniciativa para apuntar todos los cañones a la reforma laboral.

La última mesa política de Casa Rosada terminó de definir la postergación, aunque hace semanas parecía desencadenarse ese destino para la iniciativa penal libertaria. Uno de los motivos es la aceleración de las negociaciones con las provincias para destrabar la reforma laboral. El proyecto original podría tener modificaciones ante la demanda de los aliados y una mayor necesidad de consensos podría ampliar las pretensiones de los gobernadores.

Otro de los factores es el grado de avance del proyecto, que hasta ahora se mantuvo en el terreno de lo enunciativo. En concreto, no se conoce ninguna redacción, aunque sí se sabe que hay dos sectores encargados de presentarla: uno compuesto por el equipo técnico de la senadora Patricia Bullrich y el otro encabezado por el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio.