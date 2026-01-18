Argentina integrará el “Directorio de la Paz” de Trump

En el marco de su programa de paz para la Franja de Gaza, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que creará el “Directorio de la Paz”. Se trata de una organización de países destinada a promover políticas de paz en zonas de conflicto, que empezará a actuar en Medio Oriente. En ese marco, Javier Milei comunicó en su cuenta de X que Argentina fue invitada a participar.

“Es un honor para mí haber recibido la invitación para que Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace (Directorio de la Paz, en español), una organización creada por el Presidente Trump para promover una paz duradera en regiones afectadas por conflictos, empezando por la Franja de Gaza”, expresó el jefe de Estado argentino.

A su vez, afirmó: “Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad. Es un honor para nosotros acompañarlos en tamaña responsabilidad. ¡Gracias presidente Trump!”.

El presidente estadounidense había lanzado en octubre de 2025 su plan de 20 puntos para alcanzar la paz en la Franja de Gaza, dividido en distintas fases, con el que negoció con Hamás e Israel un freno al conflicto en Gaza existente desde 2023. Sin embargo, Israel violó ininterrumpidamente el acuerdo y desplegó ataques por aire y tierra sobre el territorio palestino, habiendo matado a más de 460 palestinos desde esa fecha.

Ahora Trump anunció el comienzo de la “segunda fase”, con la implementación de un gobierno tecnocrático “para la reconstrucción” del territorio, y la creación de la mencionada organización trasnacional.

Además de Milei, formarán parte del organismo el primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y ex primer ministro británico, Tony Blair, y otras figuras estadounidenses.